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تدشين مشروع إفطار الصائم السيار في خميس مشيط
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- خميس مشيط
دشّن محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، مساء اليوم مشروع إفطار الصائم السيار أحد برامج المسؤولية الاجتماعية بنادي ضمك في نقطة إشارة الغروي.
جاء ذلك بحضور العقيد يحيى أحمد عسيري من شرطة المحافظة وصالح أبو نخاع رئيس نادي ضمك.
وعبّر ابن مشيط عن سعادته وشكره لرجال الأمن المشاركين ولأعضاء المسؤولية الاجتماعية بنادي ضمك على هذه المبادرة الرائعة، وما لها من دور في تعزيز القيم الإسلامية والتكافل الاجتماعي.
من جهته عبّر رئيس نادي ضمك عن شكره للمحافظ ولرجال الأمن لمشاركتهم هذه المبادرة التي تأتي ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية بالنادي.
كما قدّم شكره لفريق المسؤولية الاجتماعية بالنادي، على ما يقدمونه للمجتمع من نشر ثقافة التكافل والتعاون، وترسيخ مفهوم التطوع بين أفراد المجتمع.
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