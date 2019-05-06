شكرا لقرائتكم رمضان يُنعش حركة التوظيف والبيع في أسواق حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-06 رمضان يُنعش حركة التوظيف والبيع في أسواق حفر الباطن متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن شهدت الأسواق والمراكز التجارية وثلاجات بيع المواد الغذائية في محافظة حفر الباطن ازدحاماً كثيفاً من المواطنين والمقيمين في أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك لتأمين احتياجاتهم. وقامت بعض المحلات التجارية بتوظيف الشباب خلال شهر رمضان وذلك لمواجهة الإقبال الكثيف. وتنافست الأسواق والمراكز التجارية في المحافظة بعروضها التسويقية التي كثفتها طيلة شهر شعبان، وذلك لجذب المتسوقين، ووفرت البضائع والسلع والمستلزمات الرمضانية التي تلبي حاجاتهم. Advertisements









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