القرني يكشف أسرار الصحوة في الليوان

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

تستضيف حلقة الليلة من برنامج الليوان على قناة روتانا، الداعية الشيخ عائض القرني الذي يتحدث عن حكاية الصحوة، ويكشف العديد من الخبايا المتعلقة بتلك الحقبة من تاريخ المملكة.

وبرنامج الليوان يُعرض الليلة في تمام الساعة ١٢ منتصف الليل على قناة روتانا خليجية، وهو من تقديم الإعلامي عبد الله المديفر.

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ويستضيف المديفر يومياً شخصيات معروفة وموضع تقدير لدى الجمهور من جميع القطاعات والاختصاصات ليجري معهم حوارات حول العديد من مواضيع الساعة والتي تهم وتشغل المواطنين.

يُذكر أن كلمة ليوان هي مصطلح يستخدم منذ العصور القديمة قبل حوالي 2000 عام، للإشارة إلى فراغ مبنى طويل وضيق أمام القاعة، في كثير من الأحيان مفتوحة على الخارج.

ويقع الليوان عادة على الجانب الجنوبي من المنازل العربية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهو بيئة تحيط بها ثلاثة جدران وسقف محمول على أعمدة مزينة برسومات أرابيسك.

وتتمثل مهمة الليوان في استقبال الضيوف خلال أشهر الصيف؛ لأنه مفتوح من الشمال، فهو مكان بارد، ويقع الليوان على منطقة مرتفعة من 24 إلى 40 سم بالنسبة لأرض المنزل، ويتضمن الجدار الرئيسي لليوان محراباً مع مقنطرات ومعقودات وغيرها من أشكال الزينة، مثل سجاد وحصير، تكون عادة مفروشة على طول الليوان، والحشايا والوسائد على جانب جدرانه.