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2019-05-06 التعليم تُمهل المعلمين المنقولين 15 يوماً لإخلاء الطرف تفادياً لإيقاف الراتب متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements دعت وزارة التعليم المُعلمين المنقولين في حركة النقل الخارجي والداخلي إلى تقديم إخلاء الطرف. وقال محمد الزارع المختص في شؤون المعلمين إنه تم إرسال رسالة نصية على جوالات المعلمين والمعلمات المنقولين في حركة النقل الخارجي والداخلي من قِبل إدارة نظام فارس بالوزارة هذا اليوم، وباركت النقل للمعلم الصادر بالرقم 371565 وتقديم طلب إخلاء طرف خلال 15 يوماً من تاريخ 30-8-1440 تفادياً لإيقاف الراتب.









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