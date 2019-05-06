الان تتابع 100 حافلة موزعة في المدينة المنورة لنقل المصلين للمسجد النبوي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 20 دقيقة - 9:09 م, 6 مايو 2019 م التعليقات: 0 شرعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بتنفيذ الخطة التشغيلية لمشروع حافلات “#النقل_الترددي” لنقل المصلين من الأهالي والزائرين إلى المسجد النبوي عبر 100 حافلة موزعة على 9 مسارات في أنحاء المدينة المنورة خلال شهر رمضان￼.

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