شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يؤكد أهمية تقديم أفضل الخدمات للزوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة، أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعي المنظم بين جميع الإدارات والقطاعات الحكومية الأمنية والخدمية بمنطقة المدينة المنورة ورفع مستوى التنسيق فيما بينها بما يضمن بإذن الله تقديم أفضل الخِدْمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.

ونوه أمير المنطقة بتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببذل كل الجهود من جميع المؤسسات الحكومية والأهلية لتقديم أرقى الخِدْمات لضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي الشريف.

وقد أكملت جميع الجهات والأجهزة الحكومية والأهلية، استعداداتها وبرامجها وخططها الخاصة بتوفير أفضل الخِدْمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك الذي تشهد فيه المدينة المنورة توافد أعداد غفيرة من الزوار من داخل المملكة وخارجها لزيارة المسجد النبوي الشريف.