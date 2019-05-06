شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة: خلو الشرق الأوسط من الأسلحة النووية مسؤولية دولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نيويورك)

أكدت المملكة على أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط هي مسؤولية جماعية دولية.

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وأكد عضو وفد المملكة المشارك في اجتماع اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي للعام ٢٠٢٠ الأمير سعود بن بدر آل سعود، على أن إستتباب الأمن والإستقرار في أي منطقة في العالم لا يأتي عن طريق إمتلاك أسلحة ذات دمار شامل لاسيما في منطقة الشرق الأوسط،

وحثت المملكة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية للإيفاء بالتزاماتها حيال إنشاء هذه المنطقة.

ودعت المملكة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كونها الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي لم ينضم للمعاهدة كدولة غير نووية، مشددة على أهمية إخضاع جميع منشاتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على نحو ما ورد في قراري مجلس الأمن رقمي 487& 689.