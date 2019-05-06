شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن خالد: إطلاق سراح 60 سجيناً في الحدود الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

أطلقت إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية سراح 60 نزيلاً في مختلف سجون محافظات المنطقة، وذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز. وشمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو.

وقال أمير منطقة الحدود الشمالية:«إنه حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على جمع شمل النزيل مع أسرته في شهر رمضان المبارك، باشرت اللجان المختصة المناط بها تنفيذ هذا العفو بالانعقاد ولازالت منعقدة حتى تاريخه للنظر في جميع معاملات نزلاء سجون منطقة الحدود الشمالية».

وأضاف «أن الحصيلة الأولية شملت إطلاق سراح 60 نزيلاً والعمل جارٍ على قدم وساق لشمول العفو نزلاء آخرين»، مؤكداً مواصلة اللجان أعمالها لإطلاق عدد آخر في الأيام القادمة.

ودعا جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذه المكرمة ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.