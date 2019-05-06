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40 ألف معلم سجلوا في البرامج الصيفية خلال 24 ساعة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت وزارة التعليم أن عدد المعلمين والمعلمات المسجلين في البرامج التدريبية الصيفية تجاوز 40 ألف خلال 24 ساعة، منذ إتاحة التسجيل على البرامج.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيستمر التسجيل إلى حين اكتمال المقاعد المخصصة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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