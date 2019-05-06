شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف معلم سجلوا في البرامج الصيفية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت وزارة التعليم أن عدد المعلمين والمعلمات المسجلين في البرامج التدريبية الصيفية تجاوز 40 ألف خلال 24 ساعة، منذ إتاحة التسجيل على البرامج.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيستمر التسجيل إلى حين اكتمال المقاعد المخصصة.