، أمير الحدود الشمالية يشدد على سرعة إنجاز معاملات المواطنين ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل منسوبي الإماراة المهنئين بحلول رمضان وحثهم على العمل الجاد

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم, وكلاء الإمارة ومنسوبي وموظفي إمارة المنطقة ومديري العموم ورؤساء الأقسام الذين قدموا التهنئة له، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبادلهم الأمير التهنئة, سائلاً الله العلي القدير أن يجعل قدوم الشهر الكريم خيراً على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ للوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة ـ أيدها الله ـ.

ودعا خلال اللقاء الجميع إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة المنطقة وأهلها خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، وأهمية إخلاص العمل فيه لله سبحانه وتعالى.

كما حث أمير المنطقة موظفي الإمارة كافة بالعمل الجاد وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت وفق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.

