، أمير الحدود الشمالية يشدد على سرعة إنجاز معاملات المواطنين ،

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم, وكلاء الإمارة ومنسوبي وموظفي إمارة المنطقة ومديري العموم ورؤساء الأقسام الذين قدموا التهنئة له، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وبادلهم الأمير التهنئة, سائلاً الله العلي القدير أن يجعل قدوم الشهر الكريم خيراً على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ للوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة ـ أيدها الله ـ.
ودعا خلال اللقاء الجميع إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة المنطقة وأهلها خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، وأهمية إخلاص العمل فيه لله سبحانه وتعالى.
كما حث أمير المنطقة موظفي الإمارة كافة بالعمل الجاد وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت وفق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.
أمير الحدود الشمالية يشدد على سرعة إنجاز معاملات المواطنينأحمد البراهيم الخليج 365 2019-05-06
استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم, وكلاء الإمارة ومنسوبي وموظفي إمارة المنطقة ومديري العموم ورؤساء الأقسام الذين قدموا التهنئة له، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وبادلهم الأمير التهنئة, سائلاً الله العلي القدير أن يجعل قدوم الشهر الكريم خيراً على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ للوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة ـ أيدها الله ـ.
ودعا خلال اللقاء الجميع إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة المنطقة وأهلها خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، وأهمية إخلاص العمل فيه لله سبحانه وتعالى.
كما حث أمير المنطقة موظفي الإمارة كافة بالعمل الجاد وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت وفق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
08:34 PM
استقبل منسوبي الإماراة المهنئين بحلول رمضان وحثهم على العمل الجاد
استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم, وكلاء الإمارة ومنسوبي وموظفي إمارة المنطقة ومديري العموم ورؤساء الأقسام الذين قدموا التهنئة له، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وبادلهم الأمير التهنئة, سائلاً الله العلي القدير أن يجعل قدوم الشهر الكريم خيراً على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ للوطن أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة ـ أيدها الله ـ.
ودعا خلال اللقاء الجميع إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة المنطقة وأهلها خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، وأهمية إخلاص العمل فيه لله سبحانه وتعالى.
كما حث أمير المنطقة موظفي الإمارة كافة بالعمل الجاد وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت وفق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.
، أمير الحدود الشمالية يشدد على سرعة إنجاز معاملات المواطنين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الحدود الشمالية يشدد على سرعة إنجاز معاملات المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.