، مفاجأة صادمة.. مهندسو "بوينج" اكتشفوا عيوب "ماكس" قبل كوارثها ولم يعالجوها ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشركة ادعت أن كبار مسؤوليها لم يطلعوا على الأعطال

أعلنت شركة بوينج الأميركية أن مهندسين في الشركة اكتشفوا منذ عام 2017 أعطالاً في أنظمة إنذار طائراتها من طراز 737 ماكس بسبب خطأ في البرمجيات، وذلك قبل عام من حادث "لايون اير"، فيما يشكل مفاجأة صادمة حتى مع تأكيد الشركة أن كبار المسؤولين فيها لم يعرفوا شيئاً عن الأمر قبل مأساة الطائرة الإندونيسية.

وأوضحت بوينج في بيان أورودته "فرانس برس"، أنه "في العام 2017، بعد أشهر عدة من بدء تسليم طائرات 737 ماكس، خلص مهندسون في بوينج إلى وجود اختلال في نظام الإنذارات المخصصة لتنبيه الطيارين إلى بعض المشاكل.

وفي حادث "لايون اير" الذي أسفر عن 189 قتيلاً في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2018، تبين أن نظاماً محدداً استمر في إصدار بيانات خاطئة.

وذكرت بوينج أن عملية التدقيق التي أجراها مهندسون لم تتوصل إلى أن هذا الخلل قد يكون لديه تأثير سلبي على سلامة الطائرة.

وأوقف تشغيل أسطول طائرات "بوينغ 737 ماكس" منذ منتصف مارس (آذار)، بعد حادث آخر لطائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في العاشر من مارس أدى إلى مقتل 157 شخصاً في ظروف مماثلة لحادث "لايون اير".