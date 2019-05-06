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أعلنت وزارة العمل أن عدد ساعات عمل المرأة في رمضان 6 ساعات يوميًّا و36 ساعة في الأسبوع.
وقالت الوزارة عبر إنفو جرافيك نشرته على حسابها في تويتر: على صاحب العمل مراعاة ساعات #عمل_المرأة في رمضان، ٦ ساعات بالمعيار اليومي، أو ٣٦ ساعة بالمعيار الأسبوعي.
وأضافت: ما زاد على ذلك يعتبر ساعات عمل إضافي شريطة ألا يتجاوز بقاء المرأة العاملة في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد "شاملة ساعات العمل الإضافي".
العمل: 6 ساعات عمل المرأة في رمضان والزيادة تحسب " إضافي "صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-06
أعلنت وزارة العمل أن عدد ساعات عمل المرأة في رمضان 6 ساعات يوميًّا و36 ساعة في الأسبوع.
وقالت الوزارة عبر إنفو جرافيك نشرته على حسابها في تويتر: على صاحب العمل مراعاة ساعات #عمل_المرأة في رمضان، ٦ ساعات بالمعيار اليومي، أو ٣٦ ساعة بالمعيار الأسبوعي.
وأضافت: ما زاد على ذلك يعتبر ساعات عمل إضافي شريطة ألا يتجاوز بقاء المرأة العاملة في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد "شاملة ساعات العمل الإضافي".
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
08:14 PM
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
08:32 PM
الوزارة: شريطة ألا يتجاوز بقاؤها بمكان العمل أكثرَ من 12 ساعة
أعلنت وزارة العمل أن عدد ساعات عمل المرأة في رمضان 6 ساعات يوميًّا و36 ساعة في الأسبوع.
وقالت الوزارة عبر إنفو جرافيك نشرته على حسابها في تويتر: على صاحب العمل مراعاة ساعات #عمل_المرأة في رمضان، ٦ ساعات بالمعيار اليومي، أو ٣٦ ساعة بالمعيار الأسبوعي.
وأضافت: ما زاد على ذلك يعتبر ساعات عمل إضافي شريطة ألا يتجاوز بقاء المرأة العاملة في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد "شاملة ساعات العمل الإضافي".
، العمل: 6 ساعات عمل المرأة في رمضان والزيادة تحسب " إضافي " ،
المصدر : الخليج 365
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