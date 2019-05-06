، العمل: 6 ساعات عمل المرأة في رمضان  والزيادة تحسب " إضافي " ،

محمد بن مسعود - الدمام - الوزارة: شريطة ألا يتجاوز بقاؤها بمكان العمل أكثرَ من 12 ساعة

أعلنت وزارة العمل أن عدد ساعات عمل المرأة في رمضان 6 ساعات يوميًّا و36 ساعة في الأسبوع.

وقالت الوزارة عبر إنفو جرافيك نشرته على حسابها في تويتر: على صاحب العمل مراعاة ساعات #عمل_المرأة في رمضان، ٦ ساعات بالمعيار اليومي، أو ٣٦ ساعة بالمعيار الأسبوعي.

وأضافت: ما زاد على ذلك يعتبر ساعات عمل إضافي شريطة ألا يتجاوز بقاء المرأة العاملة في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم الواحد "شاملة ساعات العمل الإضافي".