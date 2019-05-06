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قتل 55 شخصاً على الأقل حرقاً عندما انفجرت شاحنة وقود مقلوبة بينما كانوا يجمعون البنزين منها، بحسب ما أفادت حكومة النيجر اليوم (الاثنين).
وأوضحت الحكومة أن الحادثة وقعت في وقت متأخر من ليل الأحد على طريق سريع يربط مطار ديوري حماني الدولي بالعاصمة نيامي.
ونقلت "رويترز" عن وزير الداخلية محمد بازوم أن 55 جثة متفحمة انتشلت من موقع الانفجار، كما نقل 37 مصاباً للعلاج في مستشفيات قريبة.
من جهتها أصدرت رئاسة النيجر بياناً في وقت لاحق اليوم، ذكر أن ثلاثة من المصابين توفوا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 58.
تفحم 55 نيجرياً في انفجار شاحنة وقودصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-06
قتل 55 شخصاً على الأقل حرقاً عندما انفجرت شاحنة وقود مقلوبة بينما كانوا يجمعون البنزين منها، بحسب ما أفادت حكومة النيجر اليوم (الاثنين).
وأوضحت الحكومة أن الحادثة وقعت في وقت متأخر من ليل الأحد على طريق سريع يربط مطار ديوري حماني الدولي بالعاصمة نيامي.
ونقلت "رويترز" عن وزير الداخلية محمد بازوم أن 55 جثة متفحمة انتشلت من موقع الانفجار، كما نقل 37 مصاباً للعلاج في مستشفيات قريبة.
من جهتها أصدرت رئاسة النيجر بياناً في وقت لاحق اليوم، ذكر أن ثلاثة من المصابين توفوا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 58.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
08:10 PM
وفاة 3 مصابين متأثرين بإصاباتهم
قتل 55 شخصاً على الأقل حرقاً عندما انفجرت شاحنة وقود مقلوبة بينما كانوا يجمعون البنزين منها، بحسب ما أفادت حكومة النيجر اليوم (الاثنين).
وأوضحت الحكومة أن الحادثة وقعت في وقت متأخر من ليل الأحد على طريق سريع يربط مطار ديوري حماني الدولي بالعاصمة نيامي.
ونقلت "رويترز" عن وزير الداخلية محمد بازوم أن 55 جثة متفحمة انتشلت من موقع الانفجار، كما نقل 37 مصاباً للعلاج في مستشفيات قريبة.
من جهتها أصدرت رئاسة النيجر بياناً في وقت لاحق اليوم، ذكر أن ثلاثة من المصابين توفوا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 58.
، تفحم 55 نيجرياً في انفجار شاحنة وقود ،
المصدر : الخليج 365
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