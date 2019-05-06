، "أمير الشمالية" يهنئ القيادة بحلول شهر رمضان المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - سأل الله أن يديم على المملكة الأمن والأمان والرخاء

رفع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل أمير الحدود الشمالية المولى عزَّ وجلَّ أن يعيد تلك المناسبة المباركة على الجميع أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم يرفلون بموفور الصحة والعافية وينعمون برغد العيش, وأن يديم على المملكة الغالية أرض الحرمين الشريفين وقِبلة المسلمين نعمة الأمن والأمان والمزيد من الخير والرخاء في ظل قيادة الحكومة الرشيدة - أيدها الله -.

جاء ذلك خلال استقباله في ديوان الإمارة اليوم، مديري الإدارات الحكومية، وعدداً من المسؤولين من مدنيين وعسكريين، ومشايخ القبائل ورجال الأعمال, وجمعاً غفيراً من المواطنين، الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.