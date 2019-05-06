، غزة.. صمود وقف إطلاق النار في أول أيام رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتهامات إسرائيلية لإيران بتأجيج الاشتباكات الأخيرة

صمد وقف إطلاق النار لإنهاء تصاعد العنف في قطاع غزة وجنوب إسرائيل، اليوم (الاثنين) بعدما أطلق الفلسطينيون مئات الصواريخ وشنت إسرائيل ضربات جوية، ولكن العنف هدأ قبل الفجر مع استعداد سكان غزة لبدء شهر رمضان.

ولا تعترف إسرائيل رسمياً باتفاقات وقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة في قطاع غزة، لكن مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدثوا عن رد بالمثل على الهدوء.

وتفجرت أحدث جولات القتال قبل ثلاثة أيام ووصلت ذروتها أمس عندما قتلت صواريخ وقذائف من غزة أربعة مدنيين في إسرائيل، وأدت ضربات إسرائيلية إلى قتل 21 فلسطينياً أكثر من نصفهم مدنيون، وفق ما نقلت "رويترز" عن السلطات الصحية في غزة.

وذكر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، لمحطة 90 إف إم الإذاعية أن إيران التي ترزح تحت وطأة عقوبات أمريكية وضربات إسرائيلية لأصولها العسكرية في سوريا ربما تؤجج العنف الفلسطيني حتى تقول لإسرائيل "سنصل إليكم عبر حركة الجهاد في غزة".

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن أكثر من 600 صاروخ ومقذوفات أخرى أُطلقت على مدن وقرى بجنوب إسرائيل منذ الجمعة الماضي، وأنه جرى اعتراض أكثر من 150 منها.