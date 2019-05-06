وزارة العدل تعلن عن توفر وظائف للجنسين بالمرتبة السادسة

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أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بالمرتبة السادسة في ديوان الوزارة وفي المحاكم وكتابات العدل في مختلف مناطق المملكة للرجال والنساء.

واشترطت الوزارة في المتقدمين أن يكونوا من حملة درجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية والقانونية واللغة العربية وكذلك التخصصات الإدارية والاجتماعية والمحاسبة والوثائق والمحفوظات.

وأوضحت أن التقدم إلى الوظائف سيكون متاحاً من خلال بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت (هنا) بدءًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 3 رمضان 1440 هـ وحتى الساعة 12 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 رمضان 1440 هـ.

وأشارت الوزارة إلى أن المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) سيجري اختبار القدرات المعرفية العامة لهذه المسابقة، وسيتم فتح التسجيل لهذا الاختبار من خلال موقع المركز بتاريخ 14 رمضان 1440 هـ الموافق 19 مايو 2019 ويستمر لمدة أسبوع فقط.

