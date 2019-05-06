بالأسماء.. «STCPay» تعيِّن مجلس إدارة جديدًا

أعلنت شركة «STCPay» المتخصصة بمجال الخدمات المالية الرقمية، اليوم الإثنين، تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة خالد بن سليمان الجاسر، وعضوية ستة من الخبراء المتخصصين بالخدمات المصرفية وتقنية المعلومات.

وضم المجلس الجديد لـ«STCPay» الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة startup eco-system الرئيس التنفيذي السابق لشركة Beam Payments أليخاندرو كوربون، وعبدالله العبدالجبار (أحد الشركاء المؤسسين لشركة ماركو للاستشارات الاستراتيجية)، وعضو مجلس إدارة الغاز السعودية وعضو مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للشحن الجوي، وعضو مجلس إدارة الأهلي كابيتال.

كما ضم المجلس أربعة تنفيذيين من مجموعة «STC»؛ هم: الرئيس التنفيذي السابق لشركة فيفا البحرين النائب الأعلى لرئيس مجموعة STC المهندس عليان الوتيد، ونائب رئيس شركة سيسكو سيستمز لتنفيذ الاستراتيجية والشؤون التنفيذية ورئيسها السابق في السعودية محمد العبادي، ورئيس العمليات الاستراتيجية جيريمي سيل، ونائب رئيس قطاع مالية الشركات وقطاع عمليات الاستثمار علي الحربي.

ويعد الجاسر من الخبرات الكبيرة في المجال المصرفي، مدعومًا بخبرة مدتها 30 عامًا، من رئاسته التنفيذية لبنك البلاد، وعضويته بمجلس إدارته، ونيابته لرئيس بنك الرياض للموارد البشرية، ورئاسته التنفيذية لمؤسسة المراكز العربية، وعضويته بمجلس إدارتها، وعضويته بمجلس إدارة شركة أسمنت القصيم.