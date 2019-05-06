بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يدشن توزيع 20 ألف سلة غذائية في أفغانستان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم, توزيع 20 ألف سلة غذائية في جمهورية أفغانستان الإسلامية, ضمن مشروع إفطار الصائم، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كابل، جاسم الخالدي، ووزير المهاجرين الأفغاني سيد حسين عالمي بلخي، ومستشار الوزارة في الأمور الاجتماعية سباوون، وحاکم مقاطعة كابل، محمد يعقوب حيدري، ومدير مكتب المركز في أفغانستان.

وسيستمر التوزيع خلال شهر رمضان المبارك في خمس مقاطعات أفغانية، حيث سيتم توزيع 20 ألف سلة غذائية، بقيمة إجمالية تبلغ مليون دولار أمريكي.

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وخلال التدشين قدم وزير المهاجرين الأفغاني سيد حسين عالمي بلخي، الشكر للمملكة العربية السعودية على تنفيذها مشاريع إنسانية متعددة لصالح الشعب الأفغاني في المجالات الإغاثية والصحية والتعليمة المختلفة، مستذكرًا منها تنفيذ المركز مشروع إفطار الصائم لهذا العام الذي يُعد مشروعًا إنسانيًا كبيرًا وأن الشعب الأفغاني في أمس الحاجة إليه.

من جانبه، أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين جاسم الخالدي، أن المشروع يستفيد منه 20 ألفًا من الأسر الفقيرة، مضيفًا أن المملكة ستنفذ مشاريع إنسانية أخرى لصالح الشعب الأفغاني، مفيدًا أن مشروع إفطار الصائم حلقة من تلك المشاريع الخيرية.

ويعكس هذا المشروع العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين السعودي والأفغاني, كما يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لقضايا الأمة الإسلامية.