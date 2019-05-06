أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة حصة بنت سعود

بحضور المفتي وعدد من الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين
أدى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود -رحمها الله- وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وأمّ الصلاة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وأدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض، الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير, والأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، وابن الفقيدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين وجمع من المواطنين.
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