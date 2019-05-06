بالصور.. «صحافيون» يحتفي بتعيين الروساء متحدثًا لهيئة الطيران المدني

احتفى ملتقى «صحافيون»، مساء أول أمس السبت، بتعيين الزميل إبراهيم بن عبدالله الروساء، متحدثًا رسميًا للهيئة العامة للطيران المدني، وعلى هامش الاحتفال، هنأ أعضاء الملتقى الزميل حميد العنزي بمناسبة تخرج ابنه سلمان في جامعة الإمام محمد بن سعود.

حضر الاحتفال عدد من كبير من الزملاء الصحافيين الذين قدموا التهاني والتبريكات بالمناسبتين.

ويعد الروساء من الكفاءات المتميزة في مجال الإعلام وله خبرة ممتدة لأكثر من 18 سنة في حقل الصحافة، وقد عمل أستاذًا في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومديرًا سابقًا لإدارة الإعلام الإلكتروني بوكالة الأنباء السعودية، ومقدمًا للعديد من البرامج الإذاعية والتلفازية، ومدربًا معتمدًا في مجال الإعلام الرقمي، وله العديد من المؤلفات في مجال الإعلام والاتصال والعلاقات العامة.