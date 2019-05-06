حساب المواطن يعلن مواعيد استقبال الاتصالات خلال رمضان

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، مواعيد استقبال اتصالات واستفسارات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح البرنامج– عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه سيتم استقبال الاتصالات والاستفسارات على مركز الاتصال الموحَّد (19912) طيلة شهر رمضان المبارك على فترتين، من الأحد وحتى الخميس، خلال الأوقات التالية:

الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، والفترة المسائية من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الواحدة فجرًا.

ونشر البرنامج إنفوجراف أوضح من خلاله، أنّه يمكن للمواطنين التواصل على مدار الساعة من خلال حساب خدمة العملاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أو من خلال خدمة (صوتك مسموع) على البوابة الإلكترونية.

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وكان برنامج حساب المواطن أعلن في أواخر أبريل الماضي، صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة (شهر مايو 2019)، موضحًا أنَّ التحقق من نتائج الأهلية يتم بالدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن في 21 أبريل الماضي أنَّ معدل زيادة أعداد المستفيدين للدفعة السابعة عشرة في برنامج حساب المواطن (أبريل 2019) بلغ 0.3%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.77 مليون مستفيد، مقارنةً بالدفعة الماضية (مارس 2016)، التي بلغ عدد مستفيديها 3.76 مليون مستفيد.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إنَّ إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر أبريل لعام 2019، بلغ أكثر من 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تمَّ إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج حتى هذه الدفعة (أبريل 2019) 40 مليار ريال.

وتابع القحطاني أنّ 44% من أرباب الأسر والمستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل في دفعة أبريل 2019، موضحًا أنَّ عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون، مُشكلين 61% من إجمال المستفيدين، فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 39%.

وأشارَ إلى أن أرقام الدفعة بينت أن الإناث المستفيدات كربات أسر، شكلن 7%، فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وشكَّل المستقلات الإناث 53%، فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، ولفت إلى أنَّ 84% من إجمال المستقلين البالغ عددهم 1.4 مليون، قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما تحصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.