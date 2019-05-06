«مدني جازان» ينفذ خطة الإشراف الوقائي الخاصة برمضان والعيد والصيف

أكملت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان استعداداتها وجاهزيتها من خلال إعداد خطة السلامة والتوعية الشاملة لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر وفصل الصيف لعام ١٤٤٠ هـ.

وأوضح مدير الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة جالان العقيد محمد يحيى الغامدي، أنَّ خطة الإشراف الوقائي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان لشهر رمضان الكريم، وعيد الفطر المبارك، وفصل الصيف قد تضمنت عددًا من المراحل والتي دخلت حيز التنفيذ قبل بداية شهر رمضان الكريم.

وتتضمن تسيير دوريات الإشراف الوقائي على جميع المواقع والمنشآت المستهدفة في الخطة في الشهر الفضيل، وعيد الفطر المبارك، وفصل الصيف، وخاصة في المواقع التي تشهد كثافة سكانية كبيرة عن طريق قيام ضباط السلامة، ومفتشي الإشراف الوقائي بالتأكّد من توفر جميع متطلبات السلامة، وأنظمة الوقاية والحماية من الحريق وسلامة مسالك الهروب والطوارئ مع التأكيد على المنشآت بتدريب العاملين فيها على كيفية التعامل مع أي أخطار وحوادث حريق لا قدر الله عند وقوعها إلى حين وصول فرق الدفاع الدفاع للموقع.

وتضمنت الخطة الجانب التوعوي والذي يهدف لتعزيز الوعي الوقائي لجميع الزائرين والعاملين في جميع المواقع المستهدفة بالخطة، وذلك بالتعرف على أنواع المخاطر المحتملة المحيطة بهم وكيفية التعامل مع أي حالة طارئة أو حادث حريق كذلك بثّ الرسائل التوعوية والتي تنتجها المديرية العامة للدفاع المدني عن طريق الشاشات التلفزيونية في المولات والمراكز التجارية بهدف تعزيز ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع بمختلف شرائحه.

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وأشار إلى أنَّه من الضروري على كافة المواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر لتجنب مخاطر الحوادث المنزلية التي تقع خلال شهر رمضان المبارك- لا قدر الله- وذلك أثناء إعداد طعام الإفطار والسحور، وما يتخلل ذلك من استخدام لأدوات المطبخ، وكذلك مواقد الغاز واستخدام الأجهزة الكهربائية المختلفة.

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان ومدير إدارة التوعية الوقائية المقدم يحيى القحطاني، أنَّ من المخاطر والحوادث التي يزداد احتمال وقوعها خلال الشهر الكريم، وخاصة في المنازل وبوجه الخصوص في المطابخ ومنها: الحوادث الناجمة عن اشتعال الزيت أثناء قلي الطعام باستخدام مواقد الغاز، وهي من الحوادث التي تحتاج لوعي عن كيفية مواجهتها والتعامل معها، وكذلك التحذير من الحرائق الكهربائية الناجمة عن عدم توزيع الأحمال بالشكل الصحيح، أو استخدام وصلات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية.

وأهاب بربات المنازل والعمالة المنزلية بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند القلي بالزيت، وذلك لتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسة الزيت لمصادر اللهب والعمل على إيجاد بدائل خالية من الأخطار مثل استخدام القلاية الكهربائية المطابقة للمواصفات والمقاييس والجودة السعودية، وذلك لتجنب مخاطر اشتعال الزيت ووجه ربات البيوت إلى عدم استخدام اليد لتحريك اللحوم أثناء عمليات الفرم، والتأكّد من فصل التيار الكهربائي عند تنظيف آلات الفرم وإبعادها عن متناول الأطفال.

وشدَّد دومًا على أهمية التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وتمديدات الغاز مع المطالبة بضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني لتجنب هذه المخاطر، وذلك من خلال زيارة موقع المديرية العامة للدفاع المدني الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية والاطلاع على قنوات الدفاع المدني بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقدم برامج ورسائل توعوية تعزز من الوعي الوقائي للمجتمع، بهدف تجنب مخاطر الحوادث المنزلية والحوادث التي قد تقع أثناء إعداد الطعام والاستخدام الخاطئ للأجهزة والتوصيلات الكهربائية . مع قيام الآباء والأمهات وربات البيوت بتوعية أفراد أسرهم والعمالة المنزلية لديهم عن مختلف الأخطار والتي من المحتمل وقوعها بالمنزل وكيفية التعامل معها أو الإعلام عنها عند وقوعها مع الشرح والتدريب على خطط الإخلاء المنزلية ومعرفة نقاط التجمع خارج المنزل لجميع أفراد الأسرة ، وذلك بهدف تحقيق السلامة المنزلية لجميع أفراد الأسرة.

وأشار إلى ضرورة توفير مستلزمات السلامة وطفايات الحريق اليدوية والكواشف ذات النوعين الحراري والدخاني في المطابخ المنزلية، والتعرف على كيفية استخدامها في حالات الطوارئ وكيفية التعامل معها دون المجازفة عند تطور الوضع لا قدر الله، وذلك بالاتصال مباشرة على هواتف طوارئ الدفاع المدني متمنيًا للجميع في هذا الشهر الكريم صومًا آمنًا خاليًا من الأخطار.