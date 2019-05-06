رصدت كاميرا "دوت الخليج" الأجواء الإيمانية والروحانية لحظات ما قبل وأثناء الإفطار بالمسجد الحرام، لأول أيام رمضان ووسط الخدمات المتكاملة التي وفرتها حكومتنا الرشيدة لراحة المعتمرين والزوار.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر " دوت الخليج " ترصد لحظات ما قبل الإفطار في المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.