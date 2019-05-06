18 مليون معتمر 36% من الخارج

بلغ إجمالي عدد المعتمرين من واقع نتائج مسح العمرة لمعتمري الداخل والبيانات السجلية التابعة لوزارة الحج والعمرة لمعتمري الخارج 18.311 مليون معتمر لعام 1439، يشكل معتمرو الخارج منهم 36.95 % مقابل 63.05 % لمعتمري الداخل.

معتمرو الخارج

أظهرت الإحصاءات الأخيرة الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، بلوغ عدد معتمري الخارج من واقع بيانات وزارة الحج والعمرة للعام نفسه بـ6.765 ملايين معتمر تبلغ نسبة الذكور منهم 47.54 %، فيما تبلغ نسبة الإناث 52.46 % وذلك لأحد عشر شهرا (مواسم العمرة) من عام 1439 من محرم إلى شهر ذي القعدة.

معتمرو الداخل

وصل عدد معتمري الداخل من واقع نتائج مسح العمرة للعام الماضي 11.545 مليون معتمر، يمثل الذكور منهم ما نسبته 65.33 % مقابل 34.67 % للإناث، ويبلغ عدد المعتمرين السعوديين 5.330 ملايين معتمر وبنسبة 46.17 % من إجمالي معتمري الداخل، يمثل الذكور منهم ما نسبته 56.24 % وفي المقابل تبلغ نسبة الإناث 43.76 % من إجمالي المعتمرين السعوديين. بلغ إجمالي المعتمرين غير السعوديين 6.215 ملايين معتمر بنسبة 53.83 % من إجمالي المعتمرين من الداخل، يمثل الذكور منهم ما نسبته 73.12 %، فيما تبلغ نسبة الإناث 26.88 %.

مكة تتصدر

بينت نتائج المسح العمرة أن أكبر المناطق من حيث عدد المعتمرين من الدخل هي مكة المكرمة بـ6.279 ملايين معتمر، ويشكل المعتمرون السعوديون ما نسبته 36.15 % من إجمالي عدد معتمري الداخل من المنطقة، تليها الرياض بـ1.852 مليون معتمر، ويشكل المعتمرون السعوديون ما نسبته 51.58 % من إجمالي عدد معتمري الداخل من منطقة الرياض ثم المدينة المنورة بـ768 ألف معتمر، ويشكل المعتمرون السعوديون ما نسبته 44.10 %.

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وأوضحت الإحصائية، أنه بلغ عدد معتمري الداخل من المنطقة الشرقية 749.128 ألف معتمر، ويشكل المعتمرون السعوديون ما نسبته 57.65% من إجمالي عدد معتمري الداخل في المنطقة، أما أقل المناطق في عدد المعتمرين من الداخل فهي منطقة الجوف والحدود الشمالية حيث يبلغ عدد معتمري الداخل في الجوف 58.121 ألفا يشكل المعتمرون المواطنون ما نسبته 85.15 %، والحدود الشمالية 56.695 ألف معتمر 62.92 % منهم مواطنون.

عدد المعتمرين للعام 1439

معتمرو الداخل 11.545 مليونا

معتمرو الخارج 6.765

ملايين إجمالي المعتمرين 18.311 مليونا