اجتماعي / سياحة مكة المكرمة تطلق غداً الثلاثاء " رمضان يجمعنا "



مكة المكرمة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

تطلق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة غداً فعاليات " رمضان يجمعنا " في قاعة مكة الكبرى بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتشتمل على استضافة شخصيات اجتماعية وثقافية والمهتمين بالتراث الوطني والسياحي والعديد من الفعاليات المتنوعة مصحوبة بفقرات إثرائية وإبداعية مبتكرة وفقرات مخصصة لزوار بيت الله الحرام من المعتمرين والذين سيشكل لهم الحدث بوابة معرفية للتعرف على الموروث الوطني والمنجزات التي تحققت.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة الدكتور هشام بن محمد مدني أن الفعاليات التي تستمر لمدة 18 يوما تتنوع ما بين ثقافي واجتماعي يحاكي الماضي ويجسد عبق الحاضر ويقدم جرعة ثقافية وتعريفية للتراث الوطني بكل مكنوناته وتفاصيله رفتا أن الهدف من هذا الحدث هو ترسيخ الهوية

وأفاد مدني أن هناك العديد من المكتسبات التي نسعى لتحقيقها في مقدمتها سهولة وصول الزائرين والمعتمرين للمجتمعات والتي تشكل هذه الأنواع من الفعاليات سهولة التواصل والتبادل الثقافي والمعرفي مع جميع الأطياف والمشارب مؤكدا أهمية إظهار المنجزات التي تحققت في العهد السعودي الزاخر في مكة المكرمة خاصة وتسليط الضوء على كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن مبينا أن رمضان يجمعنا يحتوي على فعاليات متنوعة ومعارض فنية وتشكيلية ومتاحف وأزياء تراثية مكية واستضافة شخصيات وأعيان ومؤثرين وفقرات للأطفال وإظهار للمناشط الثقافية والتراثية وفقرات ترفيهية وإثرائية تمهد لإلقاء الضوء على المنجزات الوطنية التي تحققت في العهد السعودي الزاخر.

// انتهى //

19:45ت م

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مكة المكرمة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واستطلق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة غداً فعاليات " رمضان يجمعنا " في قاعة مكة الكبرى بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتشتمل على استضافة شخصيات اجتماعية وثقافية والمهتمين بالتراث الوطني والسياحي والعديد من الفعاليات المتنوعة مصحوبة بفقرات إثرائية وإبداعية مبتكرة وفقرات مخصصة لزوار بيت الله الحرام من المعتمرين والذين سيشكل لهم الحدث بوابة معرفية للتعرف على الموروث الوطني والمنجزات التي تحققت.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمكة المكرمة الدكتور هشام بن محمد مدني أن الفعاليات التي تستمر لمدة 18 يوما تتنوع ما بين ثقافي واجتماعي يحاكي الماضي ويجسد عبق الحاضر ويقدم جرعة ثقافية وتعريفية للتراث الوطني بكل مكنوناته وتفاصيله رفتا أن الهدف من هذا الحدث هو ترسيخ الهوية السعودية وتجسير التواصل مع كل الأجيال والوصول إلى كافة شرائح المجتمع بغية نقل صورة نمطية للثقافة الوطنية التي ارتبطت بحضارة الإنسان واستطاعت تقديم خدماتها للحرم المكي الشريف، وتشرفت بخدمة الحجاج والمعتمرين.وأفاد مدني أن هناك العديد من المكتسبات التي نسعى لتحقيقها في مقدمتها سهولة وصول الزائرين والمعتمرين للمجتمعات والتي تشكل هذه الأنواع من الفعاليات سهولة التواصل والتبادل الثقافي والمعرفي مع جميع الأطياف والمشارب مؤكدا أهمية إظهار المنجزات التي تحققت في العهد السعودي الزاخر في مكة المكرمة خاصة وتسليط الضوء على كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن مبينا أن رمضان يجمعنا يحتوي على فعاليات متنوعة ومعارض فنية وتشكيلية ومتاحف وأزياء تراثية مكية واستضافة شخصيات وأعيان ومؤثرين وفقرات للأطفال وإظهار للمناشط الثقافية والتراثية وفقرات ترفيهية وإثرائية تمهد لإلقاء الضوء على المنجزات الوطنية التي تحققت في العهد السعودي الزاخر.// انتهى //19:45ت م0158

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