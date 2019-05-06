اقتصادي / الأسهم الأمريكية تستهل التعاملات على هبوط



نيويورك 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

استهلت الأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على هبوط حاد وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 344.33 نقطة بما يعادل 1.30 بالمئة إلى 26160.62 نقطة.

وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 36.75 نقطة أو 1.25 بالمئة عند 2908.89 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 182.15 نقطة أو 2.23 بالمئة إلى 7981.85 نقطة.

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19:25ت م

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