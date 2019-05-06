السعودية اليوم / مهرجان قوت للتمور المعبأه يواصل فعالياته خلال شهر رمضان المبارك



بريدة 1 شعبان 1440 هـ الموافق 6 مايو 2019 م واس

يواصل مهرجان قوت للتمور المعبأة المقامة فعالياته بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة ، فعالياته خلال شهر رمضان المبارك ، حيث سيستقبل المهرجان زواره على فترتين من الساعة 3 حتى 6 مساء ، ومن بعد التراويح حتى الساعة 1 فجراً .

كما يشهد المهرجان مشاركة 78 محلاً تجارياً متخصصاً بالتمور المعبأه ومشتقاتها ، ويحظى بإقبال ملموس من قبل المتسوقين والمهتمين بالتمور .

ويضم المهرجان أكثر من 100 نوع من التمور ، ويوفر فرص ثمينة لمزارعي ومستثمري النخيل لتبادل الخبرات والآراء في ما بينهم وبين المنتجين والمتخصصين في مجال انتاج التمور .

ويحوي المهرجان العديد من الفعاليات الترفيهية والتوعوية والتسويقية الخاصة بالتمور، من بينها عرض أصناف التمور وعرض المنتجات الثانوية ، والأفلام المتخصصة بالتمور ، بالإضافة اطلاع الزائر على معدات تصنيع التمور والجانب الصحي للقيمة الغذائية للتمور ، وتقنيات وخدمة زراعة النخيل، إضافة إلى عرض كتب وإصدارات علمية عن النخيل ومنتج التمور ومشتقاتها .

//انتهى //

19:04ت م

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