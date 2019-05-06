السعودية اليوم / الأمير منصور بن ناصر يصل بيرن لمباشرة عمله سفيراً لدى سويسرا



الرياض 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الاتحاد السويسري اليوم, إلى العاصمة السويسرية بيرن قادماً من الرياض لمباشرة عمله بالسفارة في سويسرا.

وكان في استقبال سموه , ممثل وزارة الخارجية السويسرية, ورؤساء بعثات المملكة الدبلوماسية لدى الاتحاد السويسري, وأعضاء السفارة في بيرن.

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18:21ت م

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