السعودية اليوم / هيئة الهلال الأحمر بجدة تُكثّف استعداداتها خلال موسم شهر رمضان المبارك



جدة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي ، بمحافظة جدة استعداداتها لتقديم الخدمات الإسعافية خلال موسم شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ ، من خلال خطة شاملة تضمنت في تقديم الخدمات الإنسانية لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين .

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة بجدة ، عبد الله بن أحمد ابوزيد أن إدارته أنهت استعداداتها لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد زوار المحافظة نظراً لما يتميز به شهر رمضان المبارك من زيادة في أعداد زوار بيت الله الحرام , ونظراً لتزامن حلول هذا الشهر الكريم خلال اجازة نهاية العام الدراسي ، ولما سينتج عن ذلك من زيادة عالية في اعداد الزوار لمحافظة جدة بوابة الحرمين الشريفين من داخل و خارج المملكة .

وبين أبوزيد أن الاستعدادات حول تكثيف الفرق الإسعافية و الطبية ، وتوزيعها حسب كثافة تواجد الزوار و الحركة المرورية داخل و خارج المحافظة مع التأكد من تغطية جميع الخطوط السريعة بالمنطقة عبر الفرق الإسعافية والطبية ، ورفع جاهزية الخدمات المساندة من تموين طبي و دعم لوجيستي ، داعياً الجميع إلى اتباع تعليمات الجهات الأمنية كافة والالتزام بالأنظمة المرورية ، وتعليمات السلامة العامة ، والاتصال على رقم طوارئ الهلال الأحمر السعودي (997) في حال حدوث أي طارئ إسعافي -لا سمح الله- .

// انتهى //

18:03ت م

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