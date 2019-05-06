السعودية اليوم / 300 كشاف يُسهمون في تقديم الخدمة لزوار المسجد النبوي خلال رمضان



المدينة المنورة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

باشرت جمعية الكشافة العربية

وأوضح قائد المعسكر الدكتور محمد بن سبيل الجهني ، أن الجمعية تُشارك الى الجانب العديد من الجهات المعنية بخدمة زوار المسجد النبوي ، ومن ابرزها وزارة الصحة ، ووزارة التجارة والاستثمار، والقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي ، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة .

وأكد الجهني ان جمعية الكشافة استعدت لتلك المناسبة منذ وقت مبكر ، وعقدت عدة اجتماعات مع الجهات التي تًساهم معها في تقديم الخدمة لخدمة زوار المسجد النبوي من أجل إظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء، وتأكيد روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى العاملين في معسكر الخدمة الرمضانية .

// انتهى //

17:45ت م

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المدينة المنورة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واسباشرت جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم أمس أعمالها التطوعية بالمسجد النبوي الشريف ، من خلال معسكر الخدمة الرمضانية ، الذي يضم 300 جوال من مختلف قطاعات الجمعية تم تأهيلهم لهذه المناسبة.وأوضح قائد المعسكر الدكتور محمد بن سبيل الجهني ، أن الجمعية تُشارك الى الجانب العديد من الجهات المعنية بخدمة زوار المسجد النبوي ، ومن ابرزها وزارة الصحة ، ووزارة التجارة والاستثمار، والقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي ، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة .وأكد الجهني ان جمعية الكشافة استعدت لتلك المناسبة منذ وقت مبكر ، وعقدت عدة اجتماعات مع الجهات التي تًساهم معها في تقديم الخدمة لخدمة زوار المسجد النبوي من أجل إظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء، وتأكيد روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى العاملين في معسكر الخدمة الرمضانية .// انتهى //17:45ت م0147

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