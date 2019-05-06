السعودية اليوم / سياحة نجران تستعد لموسم إجازة الصيف والعيد



نجران 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

أعدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة نجران، خطة موسمية استعداداً لاستقبال موسم الإجازة الصيفية وعيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٠هـ، التي تهدف لتكثيف الرقابة على المنشآت السياحية وتوفير أفضل الخدمات السياحية لأهالي وزوار المنطقة.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح، أن خطة الفرع خلال هذه الفترة تهدف لخدمة صناعة السياحة ودعم الأنشطة السياحية بالمنطقة، من خلال القيام بجولات ميدانية على المنشآت السياحية في المنطقة، وتكثيف الزيارات التفتيشية والرقابية التي تشمل مرافق الإيواء السياحي من فنادق ووحدات سكنية مفروشة والنزل السياحية، وأنشطة وكالات السفر والسياحة، ومنظمي الرحلات.

وأفاد أن سياحة نجران تسعى للتأكد بشكل متواصل من جاهزية المنطقة سياحياً، ونظامية وجودة الخدمات التي تقدمها الأنشطة السياحية، ومستوى جودة الخدمات المقدمة في قطاع الإيواء، وأيضاً التأكد من وجود تراخيص لمزاولة النشاط وإبرازها في أماكن واضحة.

وأشار آل مريح إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة نجران تقوم كذلك بتتبع الشكاوى والبلاغات الواردة للفرع من النزلاء والمستفيدين ومعالجتها والتعامل معها، وفقاً للإجراءات النظامية، وبحسب أنظمة الهيئة ولوائحها التنفيذية، إضافة إلى مراقبة تحقيقها.

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17:31ت م

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