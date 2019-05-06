فيديو.. الكلباني : النوم في رمضان من اللغو المنهي عنه

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد الداعية الشيخ عادل الكلباني أن التقنيات والاختراعات الحديثة خفّفت من أثر الصوم على الكثير من الفئات.

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وقال الكلباني خلال برنامج صوم ونوم على قناة SBC إن هناك بعض الأشخاص الذين يقضون معظم أوقات عملهم تحت أشعة الشمس وهؤلاء من حقهم أن يخلدوا للراحة في نهار رمضان بعد انتهاء أعمالهم.

وتابع الكلباني إن بعض الناس ينامون لـ12 أو 15 ساعة خلال نهار رمضان ويتذرعون بالصوم ويتكاسلون عن الصلاة التي هي عمود الإسلام لافتاً إلى أن ذلك يُعد من اللغو غير المفيد والمنهي عنه في الإسلام.

واستنكر الكلباني نوم البعض خلال شهر رمضان لساعات طويلة نهاراً والسهر ليلاً، والانشغال عن العبادة بالرغم مما يتوفر لهم من تقنيات واختراعات سهلت الصوم وساعدت على تفادي آثاره مثل المكيفات وغيرها.