جموع غفيرة تشيع الأميرة حصة بنت سعود

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - واس

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أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود – رحمها الله -، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وأم الصلاة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع سمو أمير منطقة الرياض، صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير, وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله وابن الفقيدة صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين وجمع من المواطنين.