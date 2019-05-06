“المواطن ” توثق بالصور.. مدير مرور الباحة يقود تنظيم حركة السير أول أيام رمضان

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - محمدالمقصّي - الباحة :

تشهد منطقة الباحة في أول يوم من شهر رمضان المبارك حركة مرورية كثيفة، تتطلب تواجد رجال المرور في كل الطرقات والمداخل لمنع حدوث أي اختناقات أو حوادث.

وقاد مدير المرور بمنطقة الباحة العقيد حسين بن أحمد مبارك، بنفسه الضباط وصف الضباط بالميدان لتنظيم حركة السير أول أيام رمضان.

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وقال مدير مرور الباحة لـ” متابعات الخليج 365” إنه فيما يخص حركة المرور فقد كان هناك استعداد مسبق لذلك، بحيث تم إعداد خطة ميدانية لإدارة الحركة بمدينة الباحة وجميع محافظات المنطقة، وذلك بنزول الضباط بقيادة مدير مرور المنطقة وصف الضباط والأفراد وذلك لتنظيم حركة السير في جميع المحاور والتركيز على الطرق التي تشهد كثافه في الحركة المرورية

وأضاف: في أول يوم من شهر رمضان المبارك، كانت الحركة انسيابية بدون أي ملاحظات، ولم تسجل لدينا أي حوادث مرورية وجميع المواقع والطرق مغطاة مرورياً.

وأكّد على جميع قائدي المركبات بالتقيد بأنظمة وقواعد المرور أثناء السير على الطرقات متمنياً السلامة للجميع.