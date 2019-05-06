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2019-05-06 فيديو وصور .. كثافة الزوار بالسوق الرمضاني بأبها في يومه الأول متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن الأحمري - أبها شهد السوق الرمضاني بأبها كثافة زُوار في يومه الأول من مختلف الأعمار والجنسيات. ويُعد هذا السوق الأكبر في منطقة عسير حيث يضم ١٤٢ بسطة تحت مراقبة أمانة منطقة عسير، وبمتابعة يومية لتطبيق اشتراطات النظافة وطرق البيع الصحية. Advertisements ويقع السوق غرب مدينة أبها في الساحات البلدية المجاورة لمُصلى العيد الكبير. وتختلف السلع المعروضة ما بين الأكلات الرمضانية والشعبية والفواكه والخضار وألعاب الأطفال والمستلزمات الشخصية والعود والعطور حيث يستمر يومياً في الفترة المسائية.









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