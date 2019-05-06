2019-05-06

أمطار متواصلة على مكة وعسير حتى العاشرة مساء

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

توقّع الإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية على مساحات واسعة من منطقتي مكة وعسير خلال ساعات الليل المقبلة.

ففي منطقة مكة المكرمة توقع الإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

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وقال الإنذار المبكر إن البلاغ يشمل ميسان، بني سعد – شقصان – الشفا – الهدا – تمتد إلى الطائف والأجزاء المجاورة.

وفي منطقة عسير توقع الإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول على ظهران الجنوب – أبها – خميس مشيط – سراة عبيدة – الحرجة – محايل – النماص – بللسمر – بارق – تنومة – المجاردة – والأجزاء المجاورة حتى العاشرة مساء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تظل الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، حائل وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة) ليوم غد الثلاثاء.

كما توقعت هطول الأمطار على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات.