سوق الأسهم يُنهي تعاملات أول أيام رمضان منخفضاً

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 135.74 نقطة ليقفل عند مستوى 9043.22 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 33 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 148 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأبحاث والتسويق, ميدغلف للتأمين, وأسمنت الشمالية، وأسمنت الجوف، وأسمنت حائل الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي, والتعاونية, وسيرا, وهرفي للأغذية, وتْشب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.57% و 5.43% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء, وكيان السعودية، والتصنيع، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والراجحي, والإنماء, والأهلي، والرياض هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 96.30 نقطة ليقفل عند مستوى 3478.47 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 60 ألف سهم تقاسمتها 124 صفقة.