تغيير رقم الجوال في أبشر الجوازات السعودية بوابة خدمات أجهزة الخدمة الذاتية

خدمة تغيير رقم الجوال في أبشر من خلال أجهزة الخدمة الذاتية للتسجيل والتفعيل أحدث الخدمات التي تقدمها الحكومة السعودية ضمن مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تم استحداثها مؤخرا عبر بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، فيمكن الآن للمواطن أن يشترك في خدمة أبشر الجوازات السعودية تحت إشراف موقع وزارة الداخلية، والتي يجب أن يسجل فيها رقم جواله أولًا حتى يستطيع أن يستفيد من تلك الخدمات، إذ يعد توثيق رقم الجوال أبشر من أبرز الشروط الواجب توافرها للتسجيل في الموقع، ولهذا نستعرض شرح كامل عن كيفية تغيير رقم الهاتف في أبشر إلكترونيا.

كيف أغير رقم الجوال في أبشر الجوازات السعودية

يقدم الموقع التابع لوزارة الداخلية كافة الخدمات المتاحة للمواطن والمقيم على أراضي المملكة العربية السعودية، فإن كان مختصمًا بقضايا على سبيل المثال المثال، تُمكنه من متابعة جميع القضايا الخاصة به عند الحكومة، وإن كان تاجرًا يمكنه من خلال الموقع معرفة جميع الضرائب المستحقة عليه، علاوة على إمكانية الكشف والاستفسار عن مواعيد انتهاء صلاحية الإقامة والتراخيص وجوازات السفر، وغيرها من الخدمات المتميزة، ولعل من أهم هذه الاشتراطات المطلوبة لتسجيل مستخدم جديد هي تغيير الجوال، وذلك بطريقة سهلة ويسيرة.

يكون تعديل أو تحديث رقم هاتف أبشر من خلال التوجه إلى أحد أجهزة الخدمة الذاتية والتي تنتشر في جميع أرجاء المملكة، ولن يستغرق الأمر أكثر من خمس دقائق، وعن حيثيات تغيير رقم الجوال في أبشر الجوازات السعودية، وتسهيلًا على المواطنين لتغيير رقم الجوال الخاص بهم فيجب مراعاة التالي:

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زيارة موقع وزارة الداخلية السعودية والبحث عن عناوين مواقع أجهزة الخدمة الذاتية.

والبحث عن عناوين مواقع أجهزة الخدمة الذاتية. الذهاب شخصيًا إلى موقع الخدمة الذاتية لتغيير رقم الجوال، ذلك لأن هذه المعلومات من الأهمية بمكان فلا يجوز الاطلاع عليها من قِبل الآخرين، حتى لا يتضرر الشخص نفسه من جرّاء ذلك.

كيفية تغيير رقم الجوال في ابشر عبر أجهزة الخدمة الذاتية

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية لا تسمح باستخدام جوالك في ابشر لأكثر من حساب منفرد، فكل شخص يُسمح له باستخدام حساب واحد فقط، وقد تقوم الوزارة من جانبها بإلغاء الحساب في حالة ثبوت محاولة الشخص لعمل أكثر من حساب، بإستعمال نفس الرقم حتى لو مرتين.

استلام رسالة تغيير أرقام جوالك هي المرحلة الأخيرة عند الرغبة في تعديل أو تحديث المستخدم لرقم هاتفه في أبشر، وبعدها يمكنه الاستفادة من الخدمة.

لتحديث رقم جوالك في خدمات وزارة الداخلية سواء عن طريق الصراف أو الموقع الالكتروني للداخلية السعودية، أو من خلال الولوج عبر أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في أنحاء المملكة ومدنها المختلفة.

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