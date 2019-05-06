شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن ناصر يصل بيرن لمباشرة عمله سفيراً لدى سويسرا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وصل سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الاتحاد السويسري الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم (الاثنين)، إلى العاصمة السويسرية بيرن قادماً من الرياض لمباشرة عمله بالسفارة في سويسرا.

وكان في استقباله، ممثل وزارة الخارجية السويسرية، ورؤساء بعثات المملكة الدبلوماسية لدى الاتحاد السويسري، وأعضاء السفارة في بيرن.