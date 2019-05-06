، الإمارات تعلن الإفراج عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية ،

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، الإفراج عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية في أواخر أبريل الماضي وعلى متنه 4 أشخاص.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" نقلًا عن وزارة الخارجية الإماراتية، أن الأربعة الذين كانوا على متن الزورق عسكريون؛ وهم: ملازم أول محمد حسم الهيل قطري الجنسية، ووكيل عريف سعيد ناصر المري قطري الجنسية، ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي فلسطيني الجنسية، والجندي فايز تلكوم هندي الجنسية.
وأضافت الوزارة أن الزورق العسكري القطري الذي يحمل علم دولة قطر، دخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات يوم 30 أبريل الماضي وعلى متنه الأشخاص الأربعة، وجميعهم عسكريون.
الإمارات تعلن الإفراج عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليميةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-06
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، الإفراج عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية في أواخر أبريل الماضي وعلى متنه 4 أشخاص.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" نقلًا عن وزارة الخارجية الإماراتية، أن الأربعة الذين كانوا على متن الزورق عسكريون؛ وهم: ملازم أول محمد حسم الهيل قطري الجنسية، ووكيل عريف سعيد ناصر المري قطري الجنسية، ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي فلسطيني الجنسية، والجندي فايز تلكوم هندي الجنسية.
وأضافت الوزارة أن الزورق العسكري القطري الذي يحمل علم دولة قطر، دخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات يوم 30 أبريل الماضي وعلى متنه الأشخاص الأربعة، وجميعهم عسكريون.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
06:35 PM
قالت: على متنه أربعة أشخاص عسكريين منهم فلسطيني الجنسية وهندي
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، الإفراج عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية في أواخر أبريل الماضي وعلى متنه 4 أشخاص.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" نقلًا عن وزارة الخارجية الإماراتية، أن الأربعة الذين كانوا على متن الزورق عسكريون؛ وهم: ملازم أول محمد حسم الهيل قطري الجنسية، ووكيل عريف سعيد ناصر المري قطري الجنسية، ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي فلسطيني الجنسية، والجندي فايز تلكوم هندي الجنسية.
وأضافت الوزارة أن الزورق العسكري القطري الذي يحمل علم دولة قطر، دخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات يوم 30 أبريل الماضي وعلى متنه الأشخاص الأربعة، وجميعهم عسكريون.
، الإمارات تعلن الإفراج عن زورق عسكري قطري دخل مياهها الإقليمية ،
المصدر : الخليج 365
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