، للعام الـ 15.. "شباب مكة" يتأهبون لخدمة زوار بيت الله الحرام ،

محمد بن مسعود - الدمام - يقدمون ٧ مناشط خلال رمضان المبارك بالشراكة مع عدة جهات

يواصل برنامج "شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام عامه الخامس عشر على التوالي، في خدمة الزوار والمعتمرين في بالمسجد الحرام.

ويقدّم 700 شاب سبعة مناشط خلال موسم شهر رمضان المبارك بالشراكة مع عدة جهات حكومية.

أوضح ذلك مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام الحرام سعيد الغامدي؛ مشيراً إلى أن المناشط تتمثل في: خدمة الطائفين، وهي خدمة تهدف لتطويف كبار السن وأصحاب الاحتياجات وتسعيتهم مجاناً بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مدار الساعة وطوال العام، وإرشاد التائه، وهي خدمة مقدمة بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة بإيصال عدد من الحجاج التائهين بالمنطقة المركزية بالمسجد الحرام إلى مساكنهم.

وأبان أن ثالث هذه الأنشطة هو نشاط الإسعافات الأولية، وذلك بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال إسعاف المصابين أو نقلهم إلى المراكز الصحية الموجودة داخل الحرم أو إلى مستشفى أجياد، بالإضافة إلى نشاط التوعية بحق الطريق، وذلك بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة لمساندة رجل الأمن في منع الافتراش في الطرقات المزدحمة ومنع الظواهر السلبية في المنطقة المركزية، ونشاط إرشاد التائهين داخل المسجد الحرام وتوعيتهم بحق الطريق، ونشاط عربات الإحسان، والتي تعنى بإيصال كبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة من نقاط حجز السيارات إلى ساحات المسجد الحرام بعربات القولف، إلى جانب نشاط تنظيم مواقف كدي والمسخوطة بالشراكة مع مرور العاصمة المقدسة.