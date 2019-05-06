، 300 كشاف يخدمون زوار المسجد النبوي خلال رمضان ،

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باشرت جمعية الكشافة العربية السعودية، يوم أمس أعمالها التطوعية بالمسجد النبوي الشريف، من خلال معسكر الخدمة الرمضانية، الذي يضم 300 جوال من مختلف قطاعات الجمعية تم تأهيلهم لهذه المناسبة.
وأوضح قائد المعسكر الدكتور محمد بن سبيل الجهني، أن الجمعية تُشارك إلى الجانب العديد من الجهات المعنية بخدمة زوار المسجد النبوي، ومن أبرزها وزارة الصحة، ووزارة التجارة والاستثمار، والقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة.
وأكد الجهني أن جمعية الكشافة استعدت لتلك المناسبة منذ وقت مبكر، وعقدت عدة اجتماعات مع الجهات التي تساهم معها في تقديم الخدمة لخدمة زوار المسجد النبوي من أجل إظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء، وتأكيد روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى العاملين في معسكر الخدمة الرمضانية.
300 كشاف يخدمون زوار المسجد النبوي خلال رمضانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-06
باشرت جمعية الكشافة العربية السعودية، يوم أمس أعمالها التطوعية بالمسجد النبوي الشريف، من خلال معسكر الخدمة الرمضانية، الذي يضم 300 جوال من مختلف قطاعات الجمعية تم تأهيلهم لهذه المناسبة.
وأوضح قائد المعسكر الدكتور محمد بن سبيل الجهني، أن الجمعية تُشارك إلى الجانب العديد من الجهات المعنية بخدمة زوار المسجد النبوي، ومن أبرزها وزارة الصحة، ووزارة التجارة والاستثمار، والقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة.
وأكد الجهني أن جمعية الكشافة استعدت لتلك المناسبة منذ وقت مبكر، وعقدت عدة اجتماعات مع الجهات التي تساهم معها في تقديم الخدمة لخدمة زوار المسجد النبوي من أجل إظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء، وتأكيد روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى العاملين في معسكر الخدمة الرمضانية.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
06:32 PM
الجهني: بمختلف القطاعات وتم تأهيلهم لهذه المناسبة منذ وقت
باشرت جمعية الكشافة العربية السعودية، يوم أمس أعمالها التطوعية بالمسجد النبوي الشريف، من خلال معسكر الخدمة الرمضانية، الذي يضم 300 جوال من مختلف قطاعات الجمعية تم تأهيلهم لهذه المناسبة.
وأوضح قائد المعسكر الدكتور محمد بن سبيل الجهني، أن الجمعية تُشارك إلى الجانب العديد من الجهات المعنية بخدمة زوار المسجد النبوي، ومن أبرزها وزارة الصحة، ووزارة التجارة والاستثمار، والقوة الخاصة لأمن المسجد النبوي، وفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة.
وأكد الجهني أن جمعية الكشافة استعدت لتلك المناسبة منذ وقت مبكر، وعقدت عدة اجتماعات مع الجهات التي تساهم معها في تقديم الخدمة لخدمة زوار المسجد النبوي من أجل إظهار الصورة المشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء، وتأكيد روح العمل التطوعي والانتماء الوطني لدى العاملين في معسكر الخدمة الرمضانية.
، 300 كشاف يخدمون زوار المسجد النبوي خلال رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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