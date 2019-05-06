، "تحلية المياه" تعلن جاهزيتها لاستقبال المعتمرين والزوار ،

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أتمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ وأكملت استعداداتها لتوفير المياه المحلاة للمعتمرين والزوار في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تبلغ كميات المياه المحلاة المتاح تصديرها لمنطقة مكة المكرمة خلال موسم رمضان حوالي (2.700.000) متر مكعب يومياً بزيادة تصل إلى (27%) مقارنة بالموسم الماضي، كما تبلغ كميات المياه المحلاة المتاح تصديرها لمنطقة المدينة المنورة خلال موسم رمضان حوالي (850.000) متر مكعب يومياً بزيادة تصل إلى (36%) مقارنة بالموسم الماضي.
وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي جاهزية التحلية لتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال شهر رمضان المبارك، والاستعداد منذ وقت مبكر لتحقيق ذلك عبر الخطط المدروسة لزيادة الإنتاج وتوفير الكميات المطلوبة، لافتاً إلى سعي منسوبي المؤسسة لبذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن من معتمرين وزوار.
وأفاد أن التحلية رفعت استعداداتها لتأمين المياه في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواكبة الارتفاع الملموس في الطلب على المياه خلال هذا الشهر، واستعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية تضمن – بمشيئة الله – استمرارية تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، تضمنت رفع جاهزية فريق العمل سواءً كان في المحطات أو في أنظمة نقل المياه في المناطق المشار إليها، ورفع كميات المياه لهذا العام - بفضل من الله - عن العام الماضي، وذلك في سياق خطط نجاح جميع محطات التحلية في كل المناطق لشهر رمضان المبارك، التي تجيء تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
"تحلية المياه" تعلن جاهزيتها لاستقبال المعتمرين والزواروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-06
أتمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ وأكملت استعداداتها لتوفير المياه المحلاة للمعتمرين والزوار في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تبلغ كميات المياه المحلاة المتاح تصديرها لمنطقة مكة المكرمة خلال موسم رمضان حوالي (2.700.000) متر مكعب يومياً بزيادة تصل إلى (27%) مقارنة بالموسم الماضي، كما تبلغ كميات المياه المحلاة المتاح تصديرها لمنطقة المدينة المنورة خلال موسم رمضان حوالي (850.000) متر مكعب يومياً بزيادة تصل إلى (36%) مقارنة بالموسم الماضي.
وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي جاهزية التحلية لتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال شهر رمضان المبارك، والاستعداد منذ وقت مبكر لتحقيق ذلك عبر الخطط المدروسة لزيادة الإنتاج وتوفير الكميات المطلوبة، لافتاً إلى سعي منسوبي المؤسسة لبذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن من معتمرين وزوار.
وأفاد أن التحلية رفعت استعداداتها لتأمين المياه في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواكبة الارتفاع الملموس في الطلب على المياه خلال هذا الشهر، واستعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية تضمن – بمشيئة الله – استمرارية تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، تضمنت رفع جاهزية فريق العمل سواءً كان في المحطات أو في أنظمة نقل المياه في المناطق المشار إليها، ورفع كميات المياه لهذا العام - بفضل من الله - عن العام الماضي، وذلك في سياق خطط نجاح جميع محطات التحلية في كل المناطق لشهر رمضان المبارك، التي تجيء تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
06:27 PM
لتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان المبارك
أتمت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جاهزيتها لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ وأكملت استعداداتها لتوفير المياه المحلاة للمعتمرين والزوار في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تبلغ كميات المياه المحلاة المتاح تصديرها لمنطقة مكة المكرمة خلال موسم رمضان حوالي (2.700.000) متر مكعب يومياً بزيادة تصل إلى (27%) مقارنة بالموسم الماضي، كما تبلغ كميات المياه المحلاة المتاح تصديرها لمنطقة المدينة المنورة خلال موسم رمضان حوالي (850.000) متر مكعب يومياً بزيادة تصل إلى (36%) مقارنة بالموسم الماضي.
وأكد محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي جاهزية التحلية لتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال شهر رمضان المبارك، والاستعداد منذ وقت مبكر لتحقيق ذلك عبر الخطط المدروسة لزيادة الإنتاج وتوفير الكميات المطلوبة، لافتاً إلى سعي منسوبي المؤسسة لبذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن من معتمرين وزوار.
وأفاد أن التحلية رفعت استعداداتها لتأمين المياه في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمواكبة الارتفاع الملموس في الطلب على المياه خلال هذا الشهر، واستعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية تضمن – بمشيئة الله – استمرارية تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، تضمنت رفع جاهزية فريق العمل سواءً كان في المحطات أو في أنظمة نقل المياه في المناطق المشار إليها، ورفع كميات المياه لهذا العام - بفضل من الله - عن العام الماضي، وذلك في سياق خطط نجاح جميع محطات التحلية في كل المناطق لشهر رمضان المبارك، التي تجيء تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
، "تحلية المياه" تعلن جاهزيتها لاستقبال المعتمرين والزوار ،
المصدر : الخليج 365
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