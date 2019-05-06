- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
شكرا لقرائتكم سوق أحد المسارحة يشهد حركة شرائية كبيرة أول أيام رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سوق أحد المسارحة يشهد حركة شرائية كبيرة أول أيام رمضان
متابعات الخليج 365 - علي مدخلي ـ جازان
يُعد سوق أحد المسارحة الرمضاني ظاهرة سنوية، ويمثل تقليداً اجتماعياً توارثه أبناء المحافظة ومتسوقوها.
ويُقدم هذا السوق الرمضاني العريق المنتجات الرمضانية التي تحظى بإقبال كبير من قبل المتسوقين والمرتادين، وخاصة الأكلات الشعبية التي لا غنى عنها في السفرة الرمضانية الجازانية.
ومع أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” حركة شرائية كبيرة من بعد صلاة العصر، مباشرة إلى قبيل أذان المغرب حيث يمتاز السوق بتعدد وتنوع بسطاته فمنها ما هو مختص بالأكلات الشعبية والمشروبات والفواكه والأسماك والحلويات الشعبية وغيرها من الوجبات الرمضانية.
كانت هذه تفاصيل خبر سوق أحد المسارحة يشهد حركة شرائية كبيرة أول أيام رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.