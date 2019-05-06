سوق أحد المسارحة يشهد حركة شرائية كبيرة أول أيام رمضان

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - علي مدخلي ـ جازان

يُعد سوق أحد المسارحة الرمضاني ظاهرة سنوية، ويمثل تقليداً اجتماعياً توارثه أبناء المحافظة ومتسوقوها.

ويُقدم هذا السوق الرمضاني العريق المنتجات الرمضانية التي تحظى بإقبال كبير من قبل المتسوقين والمرتادين، وخاصة الأكلات الشعبية التي لا غنى عنها في السفرة الرمضانية الجازانية.

ومع أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” حركة شرائية كبيرة من بعد صلاة العصر، مباشرة إلى قبيل أذان المغرب حيث يمتاز السوق بتعدد وتنوع بسطاته فمنها ما هو مختص بالأكلات الشعبية والمشروبات والفواكه والأسماك والحلويات الشعبية وغيرها من الوجبات الرمضانية.



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