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ذو همة يسافر من حفر الباطن للتجارة في أسواق أبها

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مراسل المواطن 0 تبليغ

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2019-05-06

ذو همة يسافر من حفر الباطن للتجارة في أسواق أبها

متابعات الخليج 365 - عبدالرحمن الأحمري - أبها

كان يمكن أن تجده متسولاً عند إشارات المرور أو أمام المساجد، لكنه قرّر أن يعتمد على نفسه، ويطلب الرزق بطريقة كريمة رغم إعاقته الحركية الكبيرة.

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متابعات الخليج 365” التقت، عصر اليوم الاثنين، بالسوق الرمضاني خلال الجولة الرمضانية بأحد ذوي الاحتياجات الخاصة، ويُدعى أحمد

حيث قال عن تجربته: الحمد لله على كل حال، فهذه الإعاقة لم تمنعني من كسب رزقي بالحلال، وهذه السنة الرابعة لي آتي من حفر الباطن إلى أبها بقصد البيع وكسب الرزق.

وأضاف هذه الإعاقة نتيجة لمضاعفات مرض الكساح.





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