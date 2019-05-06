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زخات متفرقة من الأمطار في الليلة الثانية من رمضان

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2019-05-06

زخات متفرقة من الأمطار في الليلة الثانية من رمضان

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقّع مركز طقس العرب أن يكون الطقس دافئاً بشكل لافت في مختلف المناطق في الليلة الثانية من شهر رمضان المبارك.

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كما توقّع المركز أن تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وشمالية غربية معتدلة السرعة في غرب المملكة في حين تهطل زخات متفرقة من الأمطار في جنوب غرب ووسط وشرق المملكة.

من جانبها قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، القصيم، حائل وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن والقيصومة) كذلك على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات.





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