الفيصل والبدر خلّدا اسميهما في التاريخ بقصائد شعرية تفوح بالوطنية

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

بكلماتهما الخالدة وقصائدهما التي تعبر عن حس وطني عالٍ، وإحساس بالمسؤولية تجاه المملكة، يقف الأميران خالد الفيصل وبدر بن عبدالمحسن مُتفردينِ على قائمة أبرز شعراء المملكة المعاصرين.

رب السيف والقلم

الأمير خالد الفيصل يجمع بين موهبتي السياسة والشعر، وهو بذلك يستحق لقب رب السيف والقلم، فلم تمنعه مسؤوليات المناصب الهامة التي تقلّدها من أن يقرض الشعر ويُقدم للتراث الإنساني نماذج من الأعمال الشعرية الخالدة التي تعكس تجربة شعرية مميزة ممزوجة بالعزة والفخر بالانتماء إلى تراب هذا الوطن المقدس.

بأمر الملك

الأمير خالد الفيصل الذي كان قد توقّف عن الشعر لفترة عاد إليه مجدداً بعد أن أمره بذلك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فعاد بقصيدة اختار لها عنوان ” بأمر الملك ” سطر خلالها أسمى معاني العرفان والتقدير لخادم الحرمين والمملكة.

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رجل دولة من الطراز الأول

الأمير خالد الفيصل عمل في رعاية الشباب بوزارة الشؤون الاجتماعية، وإليه تُعزى فكرة إقامة بطولة كأس الخليج لكرة القدم، وعُين أميرًا لمنطقة عسير عام 1971، وفي 16 مايو 2007 عُين أميرًا على منطقة مكة المكرمة، وفي 22 ديسمبر 2013 عُين وزيراً التربية والتعليم حتى عام 2015، ثم تم تعيينه مستشارًا للملك سلمان بن عبد العزيز، وأميراً لمنطقة مكة المكرمة (للمرة الثانية) وهو عضو في هيئة البيعة السعودية عن والده الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله.

الأمير البدر وتجربة مميزة

أما الأمير بدر بن عبدالمحسن فقد نشأ في بيت علم وأدب حيث كان والده الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز محباً للعلم والأدب، كما أنه شاعر مبدع ولديه مكتبة ضخمة تضم العديد من الكتب وكان مجلس والده مليئاً بالعلماء والأدباء وكبار المفكرين في ذلك الوقت مما كان له الأثر البالغ في حب الأمير بدر للأدب والشعر.

تناولت قصائده العديد من المواضيع المختلفة حيث كتب الكثير من القصائد الوطنية الخاصة بالمملكة وبعض دول الخليج أثناء زياراته لها، كما أنه يُعد من أكثر الشعراء كتابة في أزمة الخليج تناول في قصائده مواضيع مثل الغزل والوجدانيات والتأمليات والرثائيات.

تكريم ملكي

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وشاح الملك عبد العزيز تقديراً لما قدمه سموهما من جهود وخدمات جليلة لوطنهم.