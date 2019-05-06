موظفون يواجهون المجهول بالمدينة الاقتصادية في بيش

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

شكا موظفون بالشركات العاملة في المدينة الاقتصادية في بيش بجازان من إنهاء عقودهم بشكل تعسفي من قبل تلك الشركات دون عرض أي حلول أو بدائل.

وتحدث إبراهيم حمدي لـ”متابعات الخليج 365“، قائلاً: قامت الشركات بتوظيفنا على دفعات حيث أمضى البعض ما يقارب 6 سنوات والبعض 3 سنوات، وقد تم التوظيف بعد عدة دورات في مراكز مهارات وكانت مدة الدورة 9 أشهر وتم تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من الشباب.

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أما إبراهيم مكتلي تخصص لحام فقال: “كان أملنا كبيراً في هذه الشركات وبعد التوظيف قام البعض بأخذ قرض وسيارات من البنك والبعض تزوج وفتح بيتاً جديداً والبعض يصرف على عائلته، ولكن جاء اليوم الذي لم نكن نحسب حسابه حيث قامت الشركة بإنهاء العقود معنا”.

فيما أضاف علا الله غروي تخصص فني أنابيب قائلاً: إن هذه الشركات كانت بمثابة الأمل لنا بعد الله ولكن تفاجأنا بانتهاء عقودنا، وعند السؤال عن السبب ردوا علينا أن الشركة انتهى عملها وليس لها أي مشروع في المملكة ومن حقها إنهاء جميع العقود وكانت صدمة كبيرة لنا وذلك بسبب عدم وجود بدائل أو طريقة أخرى للاستمرار في العمل”.

بينما قال منصور مجممي تخصص “سقالات”: “إن شركة أرامكو السعودية كانت المشرفة علينا طيلة فترة التدريب والتوظيف وكانت متابعة معنا إلى يوم انتهاء المشاريع من الشركة المنفذة ولكن تخلت عنا بكل بساطة عند اكتمال المشاريع وقرب بدء التشغيل، ونحن نريد إعادة توظيفنا بنفس الراتب، علماً أن أرامكو قامت بإعادة التوظيف قبل فترة وعملت مقابلات وأعطتنا نصف الرواتب السابقة والأدهى من ذلك أن التوظيف خارج المنطقة ومن الصعب علينا أن نعيش على هذه الرواتب في ظل تحملنا القروض والأقساط الشهرية.