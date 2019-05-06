المشمش والخوخ والتوت فاكهة أهالي الطائف المميزة في رمضان

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت مزارع محافظة الطائف هذه الأيام في ضخ إنتاجها من المشمش والتوت والخوخ إلى أسواق الطائف والأسواق الأخرى في بقية مناطقة المملكة لتزين سفر الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وتجولت عدسة وكالة الأنباء السعودية بمكتب واس في الطائف في السوق المركزي للخضار والفواكه وتعرفت على أسعار المعروض من الفواكه، والتقت بأحد تجار سوق الخضار والفاكهة حامد بن حمدي الذي قال : إن الأسعار في بداية الموسم تكون مرتفعة ثم تنخفض تدريجياً في وسط الموسم لكثرة المعروض من يوم إلى آخر حسب العرض، ويبرز من أصناف الفواكه : المشمش وسعر الكرتون 45 ريالًا إلى 60 ريالا، والخوخ من 35 إلى 45 ريالًا، والتوت من 40 إلى 50ريالًا.



وتنتشر مزارع هذه الفاكهة الموسمية في أغلب أودية الطائف ومنها أودية المحرم والبني والغديرين وبلاد قريش وطويرق وبني مالك وثقيف وبالحارث وبني سعد وثمالة وليه والهدا والشفا، فمركز الهدا توجد به أجود أنواع الفاكهة ومنها المشمش، فيما تنتشر مباسط عرض الفواكه والخضروات وبيعها على ضفاف الطريق المؤدي من وإلى الطائف الشفا وفي منتزهات الشفا وأعلى جبل الهدا.

وتعد مراكز جنوب الطائف من المراكز المنتجة لجميع أنواع الفواكه كبنى سعد ، وميسان ، وثقيف ، وبنى مالك ، وتنتج أكثر من نصف فواكه الطائف تقريباً وذلك لتوفر فرص نجاح الزراعة من تربة خصبة وكميات كبيرة من الماء.

وتلقى فواكه الطائف الموسمية إقبالاً من زوار ومصطافي المحافظة لما تمتاز به من مذاق طيب، ورغبة في إهدائها للأهل والأصدقاء لدى عودتهم، فقد أمتدح المصطاف ابراهيم العرفج من المنطقة الشرقية منتجات الطائف من الفاكهة الصيفية المتنوعة لتضاف إلى المميزات التي تتمتع بها المحافظة من حيث الموقع والمناخ المعتدل والطبيعة الخلابة.

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وأكد أحد أبناء الطائف عارف عويف من القنفذة حرصه على قضاء بعض الوقت من أيام الصيف في محافظة الطائف برفقة أسرته والاستمتاع بأجوائها الرائعة وتذوق فاكهتها اللذيذة المتعددة وأخذ بعضاً منها عند العودة بعد انتهاء الإجازة.

ومن جهتهما أشار عبدالله معتوق وعبدالسلام الحربي من مكة المكرمة إلى تميز فاكهة الطائف الموسمية عن سواها من حيث الطعم والقيمة الغذائية، مؤكدين اهتمامهم في زيارتهم حالياً للطائف لشراء بعض من أنواع الفاكهة التي تشتهر بها هذه المحافظة لأسرهم وللأهل والأصدقاء كهدايا.

من جانبه أوضح مدير فرع الزراعة بمحافظة الطائف المهندس حمود الطويرقي، أنه من خلال الجولات الميدانية للمزارع ومراقبة أسواق الخضار والفواكه بالمحافظة يلاحظ وفرة الإنتاج المعروض لهذا العام نتيجة لهطول الأمطار في الفترة الماضية على أغلب أودية الطائف.

وعن الخدمات التي تقدمها زراعة المحافظة لمزارعي الفاكهة أفاد الطويرقي أنه يتم إنتاج شتلات الفاكهة في المشاتل التابعة للفرع حيث يتم اختيار عقلها من المزارع المتميزة بالمحافظة وبعد عام يتم توزيعها على المزارعين في وقت الزراعة وبسعر رمزي ،مشيرًا إلى أن المهندسون والمختصين يقومون بجولات ميدانية على المزارع لإرشاد المزارعين خاصة في أوقات التقليم للأشجار وتسميد التربة وأوقات الري، ويجرى إرشادهم بما يتم ملاحظته أثناء الزيارة.

وبين المهندس حمود الطويرقي أن المديرية تقوم بتشخيص الآفات والأمراض التي تصيب أشجار الفاكهة ومكافحتها من قبل فرق الوقاية بعد اختيار الوقت المناسب لعملية الرش وإرشاد وتعريف مزارعي الفاكهة بأهمية استخدام أساليب الري الحديثة في الري حيث تساعد في خفض استهلاك المياه إضافة إلى إصدار شهادات تأييد للعمالة الزراعية.