شكرا لقرائتكم خطوات الحصول على الإقامة الدائمة في الدول الكبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

تسير المملكة في طريق التطوير الاجتماعي والانفتاح الاقتصادي على العالم بخُطى ثابتة، وتتجه للتدعيم ذلك من خلال إصدار الإقامات الدائمة للراغبين في الحصول عليها عالميًا.

وتختلف الأنظمة التي تتبعها كل دولة على مستوى العالم فيما يتعلق باستقبال الوفود الأجنبية، إما في إطار الارتباط بعمل أو حتى للهجرة، حيث تراعي السلطات في تلك البلدان العديد من الاعتبارات الأمنية والاقتصادية، خاصة وأن تأثير حركة الهجرة يمكن لمسه في قطاعات حيوية مختلفة.

وعلى مدى عقود طويلة، كانت القواعد المنظمة لاستقبال الراغبين في الإقامة الدائمة، من الأمور التي تناقشها المطابخ السياسية بشكل مكثف، لاسيما وأنها تمس بشكل مباشر حياة المواطنين الأصليين لتلك الدول.

الولايات المتحدة

تتيح العديد من الأسباب والدوافع فرص الحصول على الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تُعرف عالمياً باسم “البطاقة الخضراء” أو “Green Card”، وهي الوسيلة التي تضمن لصاحبها حق التواجد في أي وقت داخل الولايات المتحدة.

وتعد عملية الحصول على البطاقة الخضراء أمراً صعباً، خاصة وأنها تحتاج إلى وقت طويل للوفاء بكافة الأمور المنصوص عليها للحصول على الإقامة الدائمة.

كيف تحصل على البطاقة الخضراء؟

هناك العديد من الأسباب والظروف التي تمنح الأشخاص البطاقة الخضراء، أولها أن يكون أحد أفراد العائلة في الولايات المتحدة، وحينها يكون ذلك بشكل مباشر، ولكن بشرط أن يكون هذا الشخص حاملاً للجنسية الأمريكية.

وتُعد أكثر أسباب الحصول على البطاقات الخضراء إثارة للجدل السياسي، هي تلك التي ترتبط باللجوء السياسي، وتحديداً الناتجة عن الهجرة غير الشرعية.

وهناك أيضاً طريقة أخرى للحصول على البطاقة الخضراء، من بينها العمل أو الاستثمار، حيث يسمح القانون الأمريكي للشركات الموظفة بالولايات المتحدة بمنح الأشخاص الذين تستقطبهم إلى داخل البلاد البطاقة الخضراء، إذا ما قدمت ما يثبت تطلب ظروف العمل تمتع هذا الشخص بحرية الإقامة الدائمة بالبلاد.

ويمكن أيضاً الحصول على البطاقة الخضراء عن طريق القرعة، حيث تنظم وزارة الخارجية الأمريكية سلسلة من الأحداث في أكتوبر ونوفمبر من كل عام لاختيار عينات عشوائية من الراغبين في الهجرة بالسفارات الأمريكية على مستوى العالم، حيث يتم الاستقرار على 50 ألف شخص فقط.

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شروط التقدم للقرعة

هناك عدد من الشروط للتقدم للقرعة، أولها أن يكون المرء قد تجاوز 18 عامًا، وحاصل على مؤهل تعليمي عالٍ مثل البكالوريوس أو شهادة جامعية، إلا أن الشرط الرئيسي يكون في الغالب حمله لجنسية لا يتجاوز عدد مهاجريها 50 ألف خلال السنوات الخمس الأخيرة.

فرنسا

تمنح فرنسا لأسباب مختلفة حق الإقامة للراغبين في ذلك، حيث تقسمها لثلاث شرائح، أولها لمدة عام واحد، والثانية لخمس أعوام، والثالثة “الدائمة” لمدة 10 أعوام.

وتمنح الإقامة الدائمة في فرنسا كافة حقوق المواطنين، ماعدا الانتخاب والمشاركة التصويتية، ويمكن الحصول عليها عن طريق عدة طرق، أسهلها الزواج من فرنسية.

ويمكن أيضاً منح الإقامة الدائمة في فرنسا لغرض الاستثمار، وحينها يمكن البقاء في البلاد لمدة تزيد عن 10 سنوات، ويشترط ذلك الخبرة في المجال الخاص بالاستثمار، بالإضافة إلى إتقان اللغة الفرنسية، كما يمكن الحصول أيضاً على الإقامة الدائمة في فرنسا عن طريق اللجوء السياسي، والذي يجب أن يستند إلى وثائق تشير إلى تهديد حياة هذا الشخص.

ولا تمنح السلطات الفرنسية الإقامة الدائمة بشكل مباشر، حيث يجب على المتقدم المرور بالشرائح المذكورة أولاً قبل الحصول على جق الإقامة الدائمة.

روسيا

تعد الأسهل على مستوى الشروط، ففي معظم الأحيان يحصل الحاملون للإقامة المؤقتة على أخرى دائمة، أما عن باقي الشروط فهي تتضمن ضرورة الحصول على شقة في موسكو، بالإضافة إلى وثائق تثبت الدخل المادي، وأخرى طبية لإثبات الحالة الصحية للمتقدم.

وتمنح الإقامة الدائمة لمدة 5 سنوات ولا تتجاوز صلاحية جواز السفر، كما أن المتقدم يحصل على رد رسمي من جانب السلطات حول حالة طلبه في مدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وبعد الحصول على الإقامة الدائمة يستطيع صاحبها أن يحصل على الجنسية الروسية، إذا كان مؤهلاً للتقديم عن طريق الإجراءات المبسطة، أما لو لم يكن مؤهلاً فعليه أن يقيم فترة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات في روسيا قبل التقدم للحصول على الجنسية.

ويمنح القانون الروسي حق التصويت والانتخاب بشكل رسمي في الاستحقاقات الخاصة بالدوائر الحكومية الإقليمية والمحلية، كما أن يُمنح فترة صلاحية شهرين في حال انتهاء إقامته الدائمة بروسيا.